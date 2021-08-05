Волонтеры Смоленской области помогут в проведении переписи населения. Фото: перепись2020.добро.рф.

Приём заявок начался 1 августа на сайте перепись2020.добро.рф. В обязанности волонтеров будет входить работа в стационарных переписных участках МФЦ, информирование граждан о проведении переписи населения и консультация в выездных участках, рассказали организаторы.

Добровольцем может стать любой житель региона от 18 до 50 лет. Заявку необходимо подать до 15 сентября. Планируется, что в Смоленскую команду волонтёрского корпуса войдут 150 человек.

Волонтеры будут обеспечены всем необходимым: питанием, специальной экипировкой и средствами индивидуальной защиты.

Ранее «КП» писала, что чемпионат ЦФО по спортивному метанию ножа пройдёт в Смоленске. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста.