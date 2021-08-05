Собака набросилась на смолянку, выгуливающую своего питомца. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Инцидент произошел 4 августа в Алтуховке, рассказала дочь пострадавшей в соцсетях. Смолянка выгуливала свою собаку в районе дома №1 по улице Дружбы. Чужой пес находился во дворе без поводка и намордника, но хозяйка собаки утверждала, что он не кусается.

– На крики о помощи женщины хозяйка этого ненормального животного лишь ответила: «Сейчас я подойду, ударю его поводком, и он отпустит вашего пса». В результате на мою собаку наложено 23 шва. Женщина, которая ее выгуливала (моя мама), доставлена в больницу, – поделилась дочь пострадавшей.

Породу собаки женщина не запомнила, известно только, что пес довольно крупный, черного цвета. Девушка ищет свидетелей происшествия, которые помогут привлечь хозяйку к ответственности за нарушение правил выгула собаки.

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