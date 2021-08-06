330 тысяч тонн зерна планируют собрать в 2021 году в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В этом году аграриям предстоит провести жатву на более чем 158 тысячах гектаров посевных площадей, рассказали в областной администрации. По указу губернатора Смоленской области Алексея Островского, во всех муниципальных образованиях продолжают функционировать профильные районные штабы. Они контролируют ход работ и оказывают содействия сельхозтоваропроизводителям в период подготовки и проведения посевной кампании. Кроме того, предприятие ПАО «Дорогобуж» ежегодно предоставляет часть своих удобрений для смоленских аграриев. Минеральные удобрения в объёме 500 тонн получили уже более 100 сельхозтоваропроизводителей региона. Помимо этого, предприятие планирует предоставить аграриям и 3 тысячи тонн карбоната кальция.

В Департаменте по сельскому хозяйству отметили, что быстрому созреванию сельскохозяйственных культур способствовала длительная жара в регионе. Сбор урожая начался уже во второй декаде июля, что на 10 дней раньше прошлого года.

Всего предстоит убрать более 158 тысяч гектаров посевных площадей. На сегодняшний день к работе приступили сельхозтоваропроизводители всех муниципальных образований области. По прогнозам профильного Департамента, в 2021 году валовой сбор зерна в области может достигнуть 330 тысяч тонн, что на 30 тысяч тонн больше 2020 года.

Ранее «КП» писала, что средства из федерального бюджета выделят на реализацию нацпроекта в Смоленской области. Деньги пойдут на открытие образовательных центров, технопарков и обеспечение образовательных учреждений современным оборудованием.