Смоленские дистанционные мошенники обогатились ещё на 2,2 млн рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Смоленске дистанционным мошенникам удалось похитрить с карт жителей региона большую сумму денег. По информации пресс-службы УМВД, в одном из случаев девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что срочно необходимо защитить банковскую карту от несанкционированных списаний денежных средств. После недолгих уговоров, смоляная потеряла 1,3 млн рублей.

2 и 3 место заняли жители Ярцево и Новодугино. В перво случае мошенникам удалось «заработать» нечестным путём 700 тысяч рублей, которые жертва перевела на 17 разных номеров.

Второй перевел 130 тысяч рублей, однако «специалисты банка» еще надолго запомнят такой удачный рабочий день.

“В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество»”, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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