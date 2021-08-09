В Смоленске квартира в многоэтажке загорелась на Краснинском шоссе. Фото: паблик "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Пожар произошёл в воскресенье, 8 августа, в микрорайоне Миловидово. Спасателей вызвали соседи, заметившие дым из окна соседнего дома. По информации ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выехали две автоцистерны и 14 человек личного состава. Из горящей квартиры вывели девушку, рассказали очевидцы. Пожар удалось потушить за несколько минут. Причина и ущерб устанавливаются.

Ранее вечером 7 августа под Смоленском полыхал автомобиль. Что стало причиной пожара – случайность или чьи-либо умышленные действия – установят специалисты.