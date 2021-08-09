В Смоленске улицу Маршала Соколовского перекрыли из-за ремонта. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Участок улицы Маршала Соколовского перекрыли на время ремонтных работ в районе домов 5 и 5г, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение транспорта будет ограничено с 9 до 30 августа из-за реконструкции магистральных теплосетей.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске холодную воду отключат в Промышленном районе. Отключение связано с проведением работ на водопроводной линии.