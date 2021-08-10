Людей эвакуировали с колеса обозрения в центре Смоленска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В понедельник, 9 августа, около 21:20 в пожарную часть поступила информация о происшествии на колесе обозрения в «Лопатинском саду». Во время работы аттракциона произошла аварийная остановка, люди находились в кабинах на большой высоте и не могли выбраться без помощи спасателей.

На место выехали автоцистерна и 12 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Смолян эвакуировали с помощью пожарной лестницы, никто не пострадал. В ведомстве отмечают, что причиной остановки стал скачок электроэнергии – аттракцион работал во время грозы.

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