Противотанковую мину обнаружили на набережной в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Взрывоопасный предмет времён ВОВ был найден на набережной Горького, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Противотанковая мина ТМ-62М пролежала в земле десятки лет и по-прежнему представляла опасность. Находка была обезврежена и уничтожена сотрудниками пожарно-спасательного центра.

Ранее «КП» писала, что поиски пропавшего 65-летнего мужчины начались в Смоленской области. Мужчина уехал из дома на машине и не вернулся.