Новое оборудование появилось в больнице в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Сейчас в медучреждении проводится установка современных пластиковых окон, рассказали в профильном департаменте. Завершить работы планируют к концу месяца.

Кроме того, в районную больницу закупили новое оборудование. Речь идёт о передвижном цифровом рентгеновском аппарате и флюорографическом цифровом аппарате. Позже в Озерненскую районную больницу №1 закупят легковой автомобиль для доставки сотрудников медучреждения до места жительства пациентов.

Ранее «КП» писала, что школа №4 города Ярцево готова к началу учебного года после ремонта. Обновить спортзал и напольное покрытие удалось за счет федерального бюджета.