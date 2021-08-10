Дезинфекцию водопроводной сети проведут в Ельнинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 и 17 августа в Ельнинском районе будет проводится дезинфекция системы водопроводов, рассказали в пресс-службе районной администрации.

Специалисты сообщают, что пить воду можно только после завершения работ, так как во время дезинфекции она будет опасна для жизни. Помимо этого, местным жителям рекомендуют фильтровать или кипятить жидкость в течение следующих трёх суток, поскольку вода может иметь вкус хлора, изменить цвет и помутнеть.

Ранее в Смоленске жители Киселевки остались без горячей воды до 13 августа. «Квадра» продлила сроки ремонта.