Торжественное открытие «Вахты Памяти-2021» состоялось в Ярцевском районе. Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

В понедельник, 9 августа, состоялось торжественное открытие 23-ей Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти-2021», рассказал губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Открытие прошло в деревне Городна Ярцевского района на берегу реки Вотря.

Помимо смолян, на «Вахту Памяти» приехали более 300 поисковиков из 10 регионов России: Московской, Белгородской, Ивановской, Свердловской, Тамбовской и других областей. В их числе – военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, работники сферы образования и культуры, священнослужители, студенты и курсанты. В этом году в связи с коронавирусными ограничениями участвовать могут только люди старше 18 лет.

Одно из важнейших мероприятий по сохранению исторической памяти будет проходить в Смоленской области до 17 августа. За несколько дней «Вахты» поисковыми отрядами были найдены останки 11 бойцов Красной Армии, а отряд из Томска нашёл вчера именную фляжку красноармейца Алексея Сергеевича Волошановского.

Фото: страница губернатора Смоленской области Алексея Островского ВКонтакте.

Поисковики постараются установить его судьбу и связаться с родственниками, которые на протяжении вот уже более 70 лет не имеют никаких известий о солдате.

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