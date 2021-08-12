Остановочные павильоны установили в районе деревни Алексино в Смоленской области. Фото: отделение ОНФ Смоленской области.

В 2018 году на дорожном участке возле деревни Алексино Смоленского района провели капитальный ремонт, но остановочные павильоны не были установлены. По дороге проходит ряд пригородных автобусных маршрутов, пассажиры были вынуждены стоять в ожидании транспорта под дождем и снегом, рассказали эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На этот участок неоднократно выезжали представители дорожно-строительных организаций и региональной администрации, но по проблеме провели лишь ряд экспертных совещаний. Благодаря региональному отделению ОНФ ее осветили в СМИ.

Фото: отделение ОНФ Смоленской области.

В настоящее время дорожно-строительные компании провели работы по установке остановочных павильонов с двух сторон дорожного участка и обустроили заездные карманы в соответствии с современных технологическими требованиями.

Ранее ремонт начался в поликлинике №3 в Смоленске. В учреждении заменят старые окна на новые пластиковые и капитально отремонтируют цокольный этаж.