Водитель автомобиля Hyundai Creta пострадал в ДТП в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Смоленской области.

Авария произошла в среду, 11 августа, на 51 км автодороги "Смоленск-Вязьма-Зубцов", рассказали в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

59-летний водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. В результате ДТП легковушка слетела с дороги.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, автоцистерна и 3 спасателя. Водитель Hyundai серьезно пострадал, ему оказали первую медицинскую помощь. Позже мужчина был доставлен в ближайшую больницу.

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