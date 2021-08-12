Участок дороги на территории «Центрума» отремонтировали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Территория за торговым центром, по мнению автомобилистов, находилась в ужасном состоянии. В настоящее время на участке уже уложен новый асфальт, ремонтные работы здесь полностью завершены, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, был отремонтирован подъезд к школе №17 со стороны улицы Академика Петрова. На состояние дороги неоднократно жаловались смоляне.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Всего в этом году планируют привести в порядок 41 межквартальный проезд: на 7 из них работы уже завершены, на 20 объектах ремонт продолжается, а еще на 14 начнётся в ближайшее время.

Ранее остановочные павильоны установили в районе деревни Алексино в Смоленской области. Обустройства пассажирских остановок добились активисты регионального ОНФ.