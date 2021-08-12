В Десногорске росгвардеец реанимировал мужчину, едва не утонувшего в водоеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудник ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области спас жизнь смолянину, пострадавшему на воде, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отдыхавший с семьёй росгвардеец обратил внимание на шум и скопление людей на пляже в Десногорске. Подойдя ближе, он узнал, что из воды вытащили тонущего человека. Отдыхающие не могли привести его в чувство.

Росгвардеец провёл сердечно-легочную реанимацию, благодаря которой смолянин пришел в себя. Пострадавшему вызвали скорую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Смоленске водитель Volkswagen Golf сбил 13-летнего ребёнка. Авария произошла возле трамвайной остановки.