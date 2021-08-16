Фасад смоленской школы украсит граффити с изображением Юрия Гагарина. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Огромное граффити появится на фасаде школы №9, которая находится на проспекте, также названном в честь первого космонавта планеты.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Над изображением Юрия Гагарина работает уличный художник Антон Панфилов (Flash_one), рассказали в пресс-службе городской администрации. Он уже изобразил портреты путешественника Пржевальского, княза Потемкина, фантаста Азимова, актера Папанова и полководца Шеина.

Ранее «КП» писала, что смоленский турмаршрут вышел в финал Всероссийского проекта «Открой свою Россию». Победители получат возможность пройти обучение у экспертов федерального уровня, создать современный маршрут в регионе.