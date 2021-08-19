Неизвестные выкопали ночью две туи в сквере Памяти героев в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Смоленска, пропажу деревьев обнаружили сотрудники «Зеленстроя» во время утренней уборки сквера.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Туи были высажены 9 мая 2021 года возле стел городов воинской славы. Акт вандализма не останется без внимания – заявление в правоохранительные органы уже направлено. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее 525 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли под Смоленском. Приблизительная оценка перевозимой продукции составила почти 19 млн рублей.