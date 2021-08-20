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Общество20 августа 2021 8:22

Артиллерийский снаряд нашли в Смоленской области

Предмет времён ВОВ обнаружили в Вяземском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Артиллерийский снаряд нашли в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Артиллерийский снаряд нашли в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» нашли и обезвредили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, артиллерийский снаряд калибра 122 мм был обнаружен в деревне Покров Вяземского района. Находку уничтожили установленным порядком.

Ранее «КП» писала, что неизвестные выкопали ночью две туи в сквере Памяти героев в Смоленске. Пропажу деревьев обнаружили сотрудники «Зеленстроя» во время утренней уборки сквера.