Систему раздельного сбора мусора продолжают внедрять в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

1 января 2019 года в России стартовала реформа в сфере обращения с ТКО. Она направлена на изменение утилизации отходов с целью улучшения экологической обстановки в регионах. Реформа предполагает сортировку и переработку мусора.

В Смоленской области региональным оператором является АО «Спецавтохозяйство», которое будет осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО.

В 2020 году в Смоленске и Смоленском районе было установлено 100 контейнеров для сбора пластика, рассказали в пресс-службе областной администрации. Планируется, что в этом году на контейнерных площадках региона появятся еще 150 таких же емкостей.

Сортировка мусора сократит общее количество отходов, снизит количество потребляемых природных ресурсов за счет повторного применения сырья и уменьшит затраты на вторичную переработку.

– Ожидается, что в результате данной работы раздельное накопление ТКО позволит повысить экологическую культуру населения, изменить систему накопления твердых коммунальных отходов в пользу утилизации и обезвреживания, – добавили в пресс-службе администрации.

Ранее «КП» писала, что ремонт улиц продолжается в центре Смоленска. Работы планируют завершить с опережением графика.