Смоленская птицефабрика «Сметанино» увеличила объемы производства на 19%. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На сегодняшний день птицефабрика «Сметанино» – один из крупнейших производителей куриного яйца в Центральном федеральном округе (выпускает порядка 700 тысяч яиц в сутки). На предприятии работают более 130 человек, а продукция реализуется на территории 20 регионов России и представлена в крупнейших продуктовых сетях – «Магнит», «Метро», «Микей», «Лента», «Ашан» и др.

В 2018 году был реализован проект по строительству трех птичников и склада для хранения упаковки, рассказали в пресс-службе областной администрации. Это позволило увеличить объемы производства фабрики, повысить качество продукции и ее потребительские характеристики.

Кроме того, в начале 2021 года «Сметанино» запустило производство мытого дезинфицированного яйца. В этот проект инвестировали 5 млн рублей, 10 сотрудников фабрики прошли обучение для работы на новой линии с моечной машиной. По словам представителей фабрики, в настоящее время на других производствах в Смоленской области аналогичного оборудования нет.

Благодаря реализации подобных проектов в первом полугодии 2021 года на фабрике было выпущено 130 млн куриных яиц, что на 21 млн (19%) больше уровня прошлого года.

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