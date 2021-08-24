Нежилое здание загорелось вечером в Демидовском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 16:51 23 августа спасателям поступила информация о возгорании на улице Садовой в Демидовском районе. На место происшествия выехали автоцистерны и 5 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Информация подтвердилась – загорелось нежилое здание. Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие, частично повреждены стены. На момент ЧП людей в доме не было, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Смоленске пожар произошёл вечером в Ленинском районе. На 1-м Краснофлотском переулке загорелось бесхозное строение.