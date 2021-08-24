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Общество24 августа 2021 8:55

В Смоленской области синоптики прогнозируют дождь и туман 24 августа

Температура воздуха поднимется до +22°С
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области синоптики прогнозируют дождь и туман 24 августа.

В Смоленской области синоптики прогнозируют дождь и туман 24 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 24 августа, смолян ожидает переменная облачность и возможный туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, во второй половине дня местами небольшой дождь.

Ветер северный, днём 5-10 м/с.

Температура по области днем +17 +22°С.

В Смоленске +19 +21°С.

Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет слабо падать.

Ранее «КП» писала, что хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе. В пожаре никто не пострадал.