В Смоленской области синоптики прогнозируют дождь и туман 24 августа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 24 августа, смолян ожидает переменная облачность и возможный туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, во второй половине дня местами небольшой дождь.
Ветер северный, днём 5-10 м/с.
Температура по области днем +17 +22°С.
В Смоленске +19 +21°С.
Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет слабо падать.
Ранее «КП» писала, что хозяйственная постройка сгорела утром в Духовщинском районе. В пожаре никто не пострадал.