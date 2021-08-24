Более двух тысяч абитуриентов зачислено в смоленские вузы. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С учетом того, что приемные комиссии будут продолжать работу до 31 августа, по предварительной информации, в вузы Смоленской области уже зачислено более двух тысяч абитуриентов, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Глава региона назвал самые востребованные направления подготовки в этом году: СмолГУ (Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (английский) и иностранный язык (французский), СГМУ (Лечебное дело, Стоматология, Педиатрия), Смоленская государственная сельскохозяйственная академия (Ветеринария), Смоленский государственный институт искусств (Социально-культурная деятельность) и Смоленский государственный университет спорта (Спорт).

Особое внимание уделили санитарно-эпидемиологической обстановке в вузах и вакцинации от COVID-19 профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов. Новый учебный год начнётся в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области работа по созданию спортивной инфраструктуры ведётся в сельских школах. Ремонт спортзалов и оснащение школ необходимым инвентарем проводится в рамках нацпроекта «Образование».