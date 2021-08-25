2,4 тысячи смоленских подростков получили работу в летний период 2021 года. Фото: служба занятости Смоленской области.

Порядка 2,4 тысячи подростков получили работу на условиях временной занятости, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Рабочие места организовали на базе школ, Станций юных натуралистов и туристов, Центров детского творчества, администраций районов и сельских поселений, а также на 15 предприятиях региона.

На летних каникулах школьники занимались озеленением и уборкой территорий в городах и поселках, высаживали растения в парках и скверах, благоустраивали воинские захоронения и мемориалы, помогали в ремонте школьных кабинетов. На предприятиях подростки работали техниками, уборщиками и подсобными, что позволило освоить азы той или иной профессии.

– Временное трудоустройство, и это крайне важно, позволяет получить определенные профессиональные навыки, учит выстраивать взаимоотношения во взрослом коллективе, помогает воспитать в себе чувство ответственности за то дело, которое тебе поручено, – отметил Алексей Островский.

Глава региона также добавил, что особое внимание при трудоустройстве уделяют ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году в работах приняли участие 465 таких подростков. В будущем количество вакансий, предлагаемых школьникам, увеличится.

Ранее «КП» писала, что почти 40 млн рублей выделили на оснащение смоленских школ музыкальными инструментами. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» продолжается.