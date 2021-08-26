Смоленские школьники смогут оценивать качество своего обеда с помощью QR-кода. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В новом учебном году в регионе стартует проект по оценке качества школьного питания, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

У смоленских школьников появится возможность оценить обед с помощью QR-кода, который будет напечатан на плакате, размещенном в школьной столовой. Отсканировав его при помощи мобильного приложения, ребята смогут оценивать питание ежедневно, писать комментарии и, по желанию, добавлять фото в качестве доказательства.

Вся поступающая информация будет систематически отслеживаться не только администрацией школы, но и специалистами департамента по образованию и науке.

Глава региона дал поручение внимательно контролировать этот вопрос и оперативно реагировать на негативные отзывы. Главная цель проекта – минимизировать количество жалоб, наладить эффективную обратную связь с детьми и их родителями, улучшить качество школьного питания и уровень его организации.

Ранее «КП» писала, что 2,4 тысячи смоленских подростков получили работу в летний период 2021 года. Количество вакансий, предлагаемых школьникам, увеличится.