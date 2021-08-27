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Происшествия27 августа 2021 8:11

Нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве

Причину пожара устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Нежилое здание сгорело вечером в Ярцеве. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в Ярцеве поступило спасателям в 23:00 26 августа. На место вызова выехали автоцистерна, автолестница и 10 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Выяснилось, что на улице Ленинская загорелось неэксплуатируемое здание. На момент пожара внутри никого не было. Спасателям удалось потушить огонь, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее тело погибшего в пожаре смолянина обнаружили в сгоревшей квартире. Появились подробности пожара в Дорогобужском районе.