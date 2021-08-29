В последний выходной уходящего лета в Смоленске и области будет облачно

В регионе ожидается кратковременный дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 августа, в воскресенье, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В первой половине ночи местами возможна гроза.

Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +10°C…+12°C, днем +20°C…+22°C. Атмосферное давление 740 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем существенно меняться не будет, рассказали в пресс-службе МЧС России по Смоленской области.

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