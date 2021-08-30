В Смоленской области две школы-интерната оснастили новым оборудованием. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С 1 сентября 146 воспитанников Краснинской и Починковской школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями придут на занятия в современные учебные кабинеты и мастерские, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В Краснинской школе-интернате новое оборудование появилось в швейной и столярной мастерских, а также в кабинете картонажного дела. В 2021 году учреждение отметило свое 130-летие, отметил глава региона. В Починковской школе обновили обувную мастерскую и кабинет социально-бытовой ориентировки. Ранее здесь уже была открыта современная спортивная площадка для занятий футболом, баскетболом и волейболом.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В дополнение к этому в обе школы закупили современное оборудование для учебных классов и кабинетов специалистов психолого-педагогического сопровождения. Основной целью данной работы является социализация ребят и формирование у них умений и навыков трудовой деятельности.

В 2022 году планируется ремонт Екимовичской средней школы-интерната для обучающихся с ОВЗ и Вяземской школы-интерната №1 аналогичного профиля, добавил Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что социальные учреждения Смоленской области получат более 21 тысячи тонн продуктов питания. Самыми востребованными позициями являются овощи и молочная продукция.