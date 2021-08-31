Мотоциклист погиб в ДТП на Московском шоссе в Смоленске. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Трагедия произошла в понедельник, 30 августа. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в районе дома №1а столкнулись Nissan Terrano и мотоцикл.

По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, который ехал по встречной полосе. В результате произошло столкновение. По словам очевидцев, мотоциклист погиб на месте до приезда скорой помощи.

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