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Общество31 августа 2021 15:24

В Смоленске движение транспорта по улице Матросова ограничат на месяц

На участке проведут ремонт улично-дорожной сети
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске движение транспорта по улице Матросова ограничат на месяц. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске движение транспорта по улице Матросова ограничат на месяц. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта будет перекрыто от Энергетического проезда до улицы Воробьева, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение введут в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время ремонта. Работы будут проходить с 1 сентября до 30 сентября.

Ранее «КП» писала, что дорожный ремонт продолжается на Нормандии-Неман в Смоленске. Рабочие начали регенерацию основания проезжей части.