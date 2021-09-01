В Смоленской области стартует проект по оценке качества школьного питания. Фото: администрация Смоленской области.

Они получат возможность ежедневно оценивать обеды с помощью QR-кода - он будет напечатан на плакате, размещённом в школьной столовой. Его следует отсканировать при помощи мобильного приложения. При этом, если те или иные блюда по какой-либо причине ребятам не понравятся, они могут оставить свой комментарий по этому поводу и в качестве доказательства по желанию прикрепить фото.

Вся информация будет аккумулироваться в региональной базе данных. Доступ к ней получит не только администрация школы, но и специалисты департамента по образованию и науке, которые на системной основе мониторят данный процесс.

Глава региона Алексей Островский дал поручение профильному вице-губернатору Вите Хомутовой лично контролировать этот вопрос и оперативно реагировать на негативные отзывы, инициируя по «горячим следам» межведомственные проверки.

«Главная задача проекта - минимизировать количество жалоб, наладив эффективную обратную связь с детьми и их родителями и тем самым улучшить качество школьного питания, а также уровень его организации», - поделился губернатор.

Отметим, что внедрение цифровых сервисов в сфере образования - важное направление работы администрации региона. С помощью подобных услуг ученики в онлайн формате получают расписание уроков, оценки, задания на дом. Родители же могут быть уверены в безопасности детей, а также оперативно узнавать об их успеваемости. Немаловажно, что ресурсы регулярно обновляют и дорабатывают.

Напомним, в настоящее время смоленским педагогам, школьникам и их родителям доступны запись в учреждения физической культуры и спорта региона, навигатор дополнительного образования Смоленской области, мобильное приложение «Дневник Смоленска», а также проект «Электронный дневник».