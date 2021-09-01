Как на Смоленщине меняются дворы и общественные пространства. Фото: администрация Смоленской области.

Общественные территории стали более современными и благоустроенными - смоляне и гости города с удовольствием гуляют здесь и делают фото на память.

Реализация проекта продолжается, и в него включаются всё новые объекты в Смоленске и райцентрах. О промежуточных итогах работы по формированию комфортной городской среды в регионе в 2021 году проинформировал смолян на свой страничке в соцсетях губернатор Алексей Островский, который ранее поставил задачу строителям и местным властям завершить благоустройство территорий до конца октября.

Что скажут жители?

Напомним, что в этом году на реконструкцию дворов и общественных пространств Смоленщины из бюджетов всех уровней было направлено около 290 млн рублей. За счёт этих средств в 31 муниципальном образовании проводится ремонт 74 дворов и 38 общественных территорий - детских и спортивных площадок, парков.

«Всегда акцентирую внимание глав районов на том, что при выборе объектов для благоустройства нужно максимально ориентироваться на мнение местных жителей и учитывать их пожелания - подчеркнул Алексей Островский.- И на всех этапах строительства держать этот вопрос на личном контроле. Это касается как взаимодействия с подрядчиками, так и соблюдения сроков выполнения работ, а главное - их качества, чтобы все недоработки и дефекты устранялись до подписания актов приёмки, а не после. Ключевое - итог преобразований должен соответствовать ожиданиям наших граждан».

По информации департамента по строительству и ЖКХ, на сегодняшний день полностью приведены в порядок 44 двора и 16 общественных пространств.

К примеру, в Демидове полностью отремонтированы 3 дворовые территории, в посёлке Верхнеднепровском - 4. В посёлке Голынки Руднянского района благоустроена площадка отдыха, в селе Угра завершён ремонт площади Ленина, в посёлке Озёрном Духовщинского района обустроена парковая зона на улице Кольцевой, а в Духовщине на улице Максима Горького на радость детворе и родителям установили детскую спортивно-игровую площадку.

Под контролем!

Но, к сожалению, ряд муниципалитетов пока в числе аутсайдеров по количеству благоустроенных объектов - это Гагаринский, Вяземский и Сычёвский районы. В общей сложности здесь должны быть приведены в порядок 24 дворовые и общественные территории.

«Как мне доложили подчинённые, на данный момент никакого риска в срыва проекта нет. Несмотря на это, считаю, что сложившаяся ситуация должна послужить руководством к действию для глав вышеозначенных муниципалитетов и представителей профильного департамента», - уточнил губернатор.

Алексей Островский поручил детально проанализировать исполнение контрактов и ужесточить контроль за выполнением работ на данных объектах с тем, чтобы они были вовремя и качественно исполнены.