Открытый урок безопасности провели железнодорожники в поселке Красный Бор Смоленской области

Фото: пресс-служба МЖД.

В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Мероприятие организовано в рамках акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходит на МЖД с 1 сентября по 1 октября. В течение месяца железнодорожники посетят школы и другие учебные заведения Смоленской области, расположенные в непосредственной близости от железной дороги, проведут профилактические беседы и лекции с учащимися и их родителями.

Московская железная дорога призывает педагогов и родителей постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Важно, чтобы и родители соблюдали правила, подавая наглядный пример детям.