Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Смоленской области 2 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в четверг, 2 сентября, смолян ожидают небольшие, местами умеренные дожди. Столбики термометра упадут до +10°С, в регионе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Температура воздуха по области: +10°С...+15°С.

В Смоленске: +12°С...+14°С.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт пешеходной дамбы между Кловкой и улицей Нахимова почти завершен. Работы окончат раньше установленного срока.