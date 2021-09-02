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Общество2 сентября 2021 8:59

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Смоленской области 2 сентября

В регионе ожидаются обильные осадки и заметное похолодание
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Смоленской области 2 сентября.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди в Смоленской области 2 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, в четверг, 2 сентября, смолян ожидают небольшие, местами умеренные дожди. Столбики термометра упадут до +10°С, в регионе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Температура воздуха по области: +10°С...+15°С.

В Смоленске: +12°С...+14°С.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ремонт пешеходной дамбы между Кловкой и улицей Нахимова почти завершен. Работы окончат раньше установленного срока.