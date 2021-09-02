135 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 2 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации профильного департамента, за прошедшие сутки выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в регионе составляет 45 800.

За последние сутки коронавирус лишил жизни 7 смолян. Всего 1 511 смертельных случаев зафиксировано в Смоленской области с начала пандемии. Перебороли инфекцию 41 128 человек, 114 – за прошедшие сутки.

С подтверждённым диагнозом в медучреждения госпитализированы 539 смолян. 3175 находятся в режиме самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что смоленские пункты приема плазмы крови переболевших COVID-19 внесены в общероссийскую базу данных. Полный перечень медучреждений для доноров доступен на портале стопкоронавирус.рф.