Губернатор Смоленской области перенёс три операции и вновь приступил к работе из больницы. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Около месяца назад губернатор Алексей Островский попал в больницу с серьезным переломом ноги. Глава региона успешно перенёс уже три операции, а на данный момент проходит реабилитацию в «Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования».

– Третья, самая сложная, операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо! Крайне признателен за это высокопрофессиональной команде медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и лично главному врачу Анатолию Васильевичу Овсянкину. Вы – специалисты высочайшего уровня. Спасибо! Теперь мне предстоит реабилитация. По прогнозам специалистов, этот процесс займет несколько месяцев, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Губернатор отметил, что все рабочие встречи проходили прямо в палате учреждения. В ближайшее время в «мобильном кабинете» пройдут межведомственные совещания по подготовке к отопительному сезону, промежуточным итогам реализации нацпроектов на территории региона и иным актуальным вопросам.

Ранее «КП» писала, что мэр Смоленска Андрей Борисов назначил главу администрации Промышленного района. Районную администрацию возглавил бывший помощник депутата Госдумы Ольги Окуневой.