Предоставлено Смоленскэнерго.

Смоленскэнерго вручило будущим первоклассникам праздничные наборы, сообщает пресс-служба компании.

В преддверии Дня знаний филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» провел акцию «Собери ребенка в школу», в ходе которой были вручены подарки первоклассникам – детям сотрудников, а также оказана материальная помощь работникам филиала, чьи дети идут в 1 класс, по Коллективному договору компании. Всего в этом году в первый класс отправились больше ста детей смоленских энергетиков.

Каждый ребенок получил набор с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями – папкой, альбомом для рисования, набором цветной бумаги и карандашей, пластилином, расписанием уроков, подставкой для книг.

«Наборы первоклассника» были предоставлены Первичной Профсоюзной организацией филиала, которая не только контролирует безопасные условия труда, но и обеспечивает работникам социальную поддержку, льготы и гарантии, содействует повышению уровня и качества жизни членов профсоюза в трудовой и повседневной деятельности.

«Начало школьной жизни – это новый период для ребенка, неизведанный мир уроков, общения, новых впечатлений. Мы поздравили детей наших коллег, которым только предстоит познакомиться со школой, уделили им внимание, проявили заботу. Профсоюз всесторонне поддерживает сотрудников «Смоленскэнерго» и членов их семей», – отметила председатель Первичной профсоюзной организации филиала Галина Рябцева.