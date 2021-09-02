«Смоленскэнерго» напоминает жителям частных домов об электробезопасности

Фото: ПАО «Россети».

«Смоленскэнерго» напоминает жителям частных домов о правилах электробезопасности, сообщает пресс-служба компании.

Находясь в частном доме, нужно соблюдать особенную осторожность, ведь большую часть времени человек проводит в энергопроводящей среде: почва и вода отлично проводят электричество и могут представлять источник опасности поражения электрическим током

Действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную угрозу. Присоединение частных хозяйств к электрическим сетям должны выполнять только профессионалы. Недобросовестные потребители, решившие ради экономии, самовольно присоединится к электросетям, подвергают смертельному риску свою жизнь и жизнь своих соседей.

«Обратите внимания на состояние электросетей, подведенных к вашему дому. Под проводами запрещено высаживать деревья, возводить постройки, складывать горючие вещества, использовать провода и опоры для хозяйственных нужд. Разросшиеся деревья и кусты, касаясь провода с нарушенной изоляцией, могут стать источником поражения электрическим током. Электрические провода, питающие здание, не должны касаться его крыши или стен», - сказали в пресс-службе.

«Струя дождевой воды, омывающая неизолированный провод на крыше, может убить проходящего мимо человека. При поливе огорода следите, чтобы струя не приближалась электропроводам.

Неисправная электропроводка – причина наиболее разрушительных бытовых пожаров. Возгорание электропроводки влечет «короткое замыкание» сети. Часто в одну розетку через тройник или удлинитель подключается по нескольку мощных электроприборов, которые потребляют электричества больше, чем рассчитывалось при монтаже электропроводки в следствии чего изоляция электропроводки, не выдерживая нагрузки, превышающей допустимую, возгорается.

Об изношенности электропроводки или несоответствию её подключаемой нагрузке могут указывать сильно греющиеся провода и розетки, запах плавящейся изоляции, часто отключающиеся автоматические выключатели, перегорающие предохранители на домашнем электрощите.

От скачков напряжения в сети и кроткого замыкания можно защититься, установив автоматические выключатели и ограничители перенапряжения. Запрещено подменять штатные автоматические устройства отключения авариного режима сети на нестандартные («жучки» и т.п.), а также устройства, не соответствующие расчетным значениям отключения тока короткого замыкания.

Если вы чувствуете запах горящей или оплавляющейся проводки, незамедлительно отключите электроприборы и обесточьте дом и обратитесь к специалистам.

Следите за состоянием электропроводки в частном доме.

Обратитесь к профессионалу, чтобы установить и проверить исправность защиты от коротких замыканий (автоматы, пробочные предохранители).

Следите за исправным состоянием изоляции электропроводки, электроприборов и аппаратов, электрощитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов и светильников, а также электрических вилок и розетки», - добавили представители компании.

Во избежание повреждения изоляции не допускается: подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах; перекручивать провода; закладывать провод и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления; вешать что-либо на провода; вытягивать за шнур вилку из розетки; закрашивать и белить шнуры и провода.

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