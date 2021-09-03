Почти 9 миллионов рублей выделили на ремонт Детской школы искусств в Сычевке. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

До начала учебного года в Сычевской детской школе искусств провели ремонтные работы в рамках реализации нацпроекта «Культура», рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В учреждении отремонтировали сцену, хоровой класс, костюмерные комнаты, привели в порядок инженерные коммуникации, крышу и фасад, а также установили пандус. На эти цели выделили около 9 миллионов рублей.

Помимо этого, в 2021 году школа участвует в региональном проекте «Культурная среда», в соответствии с которым в учреждение закупили 19 наименований музыкальных инструментов (пианино, виолончель, гитара и др.), 10 единиц нового оборудования и учебные материалы. Объем финансирования составил более 3,7 миллиона рублей.

В этом году музыкальными инструментами и оборудованием оснастили ещё 4 школы Смоленской области. Алексей Островский добавил, что в будущем эта работа продолжится.

Ранее «КП» писала, что более 40 межквартальных проездов отремонтируют в Смоленске в 2021 году. В следующем – работы планируют провести на 50 участках.