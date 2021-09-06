В Смоленской области температура воздуха 6 сентября опустится до -2

В Смоленской области температура воздуха 6 сентября опустится до -2ºС. Фото: Василий Вахрин

По информации Смоленского ЦГМC - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", в Смоленской области 6 сентября ожидаются заморозки. В регионе будет облачно с прояснениями, утром местами слабый туман. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, 4-9 м/с.

Температура по области: утром местами заморозки до -2°C, днем +9°C…+14°C.

В Смоленске: утром заморозки до -2°C, днем +11°C…+13°C.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что работы по прочистке ливнёвок ведутся в Смоленске. Дождевая вода приносит мусор с осушаемой территории, из-за чего эффективность отвода влаги значительно снижается.