Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 2 млн тонн в январе-августе. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативной информации, в январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 2 млн тонн, что на 4,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев 2021 года погружено:

- химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+4% к январю-августу 2020 года);

- черных металлов – 99,8 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);

- лесных грузов – 62,3 тыс. тонн (рост в 2,5 раза);

- метизов – 11,3 тыс. тонн (рост в 4,4 раза);

- нефти и нефтепродуктов – 23,7 тыс. тонн (рост в 4,2 раза);

- лом чёрных металлов - 91,5 тыс. тонн (+5%);

- строительных грузов - 261,9 тыс. тонн (-48,1%