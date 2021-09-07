Смоленскэнерго напоминает о правила пожарной и электробезопасности

Фото: Россети Центр.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает про необходимость соблюдения мер пожарной электробезопасности в быту, на дачных участках, в частном секторе, а также в местах активного отдыха.

Плохо потушенный костер или брошенная сигарета могут привести к возгоранию сухой травы и распространению пожара на действующие электроустановки, что повлечет за собой длительный перерыв в электроснабжении.

Запрещается:

Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы.

Подниматься на опоры воздушных линий.

Приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров.

Проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование.

Находиться под проводами воздушных линий любого класса напряжения в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Находиться под проводами ввода в здание при пожаре.

Устраивать площадки для игр, спортивные сооружения вблизи подстанций и воздушных линий.

Возводить сооружения и проводить любые работы, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства.

Находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и высоковольтных подстанций.

Разжигать костры под линиями электропередачи или вблизи трансформаторных подстанций.

Запрещено без письменного разрешения Смоленскэнерго производить в охранных зонах воздушных линий и/или непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий, сооружений, осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпальные, взрывные, мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, полевые работы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные заграждения, складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов.

Находясь рядом с подстанциями, обращайте внимание на недопустимость присутствия посторонних лиц на территории энергообъектов. При обнаружении открытого доступа на территорию подстанции (открытой двери, сломанного ограждения, сбитого замка и т. д.), неисправностей в электроустановках (падение деревьев на провода ВЛ) и оборванных или висящих проводов - просьба немедленно сообщить об этом по телефону прямой линии энергетиков Россети Центр 8-800-220-0-220.

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