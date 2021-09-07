Более 157 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Смоленскую область. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

1 сентября в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. На данный момент в Смоленскую область поступило более 157 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри», которая предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа (двух - типа А и двух - типа В).

Вакцина уже распределена во все больницы города Смоленска и области. Сделать прививку можно по направлению лечащего врача в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, будет организована вакцинация учащихся в школах. Иммунитет формируется, как правило, в течение двух недель.

«Ультрикс Квадри» разрешается применять в возрасте от 6 месяцев до 60 лет. В первую очередь, она рассчитана на тех, кто находится в группе риска. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, медработники, педагоги, беременные женщины, а также работники транспорта, коммунальной сферы, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

Стоит отметить, что между прививкой от COVID-19 и прививкой от гриппа должно пройти не меньше месяца. При этом, по мнению специалистов, вакцинацию желательно начать с прививки от коронавируса, а спустя четыре недели, сделать прививку от гриппа. Так организм будет защищён максимально.

Ранее «КП» писала, что горячую воду вернут жителям 5 улиц Смоленска. «Квадра» завершила ремонт теплосетей на двух участках.