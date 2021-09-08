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Происшествия8 сентября 2021 8:07

Водитель автомобиля «Ока» пострадал в ДТП в Починковском районе

Легковушка столкнулась с фурой DAF
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель автомобиля «Ока» пострадал в ДТП в Починковском районе. Фото: паблик «Автопортал Рославля» ВКонтакте.

Водитель автомобиля «Ока» пострадал в ДТП в Починковском районе. Фото: паблик «Автопортал Рославля» ВКонтакте.

В 16:43 7 сентября в районе деревни Сяковка произошла авария с большегрузом. По словам очевидцев, «Ока» въехала в фуру DAF, движущуюся по встречной полосе.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, автоцистерна и 3 спасателя, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. В результате столкновения водитель легковушки получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что сотрудник смоленского медуниверситета останется под стражей по делу о коррупции. Адвокат просила избрать в отношении ее подзащитного более мягкую меру наказания.