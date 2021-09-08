Сроки проведения фестиваля исторической реконструкции «Гнёздово» перенесли на 2022 год. Фото: официальный сайт музея-заповедника «Гнёздово».

X фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» состоится только в 2022 году. Об этом сообщили на сайте музея-заповедника. Сроки перенесли из-за коронавирусных ограничений в проведении массовых мероприятий.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово» проходит ежегодно, в начале августа. По меркам Европы, он относится к крупным ивентам формата «Живая история». Мероприятие собирает около 350 участников из разных стран. В среднем, его посещают порядка 10 тысяч жителей Смоленска и области, а также гости из других регионов. В программу фестиваля входят бои на мечах, стрельба из лука, мастер-классы ремесленников, знакомство с бытом древности и многое другое.

В 2021 году мероприятие должно было стать юбилейным, отмечают организаторы.

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