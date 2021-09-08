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Общество8 сентября 2021 13:22

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,5 раза в январе-августе

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Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,5 раза в январе-августе. Фото: пресс-служба МЖД.

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,5 раза в январе-августе. Фото: пресс-служба МЖД.

В январе-августе 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 62,3 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года.

Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки леса. Только в августе погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась по сравнению с августом 2020 года в 3 раза. Положительная динамика обусловлена адресной работой ОАО «РЖД» с грузоотправителями.