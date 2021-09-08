В Смоленской области стартовал проект "Пушкинская карта"

Фото museumnahimov.ru, phototowns.ru, пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг - посещать музеи, театры, концертные залы, ходить на экскурсии. Для этого молодым людям необходимо лишь зарегистрироваться в мобильном приложении «Госуслуги. Культура».

Кстати, для тех ребят, которые хотят иметь не виртуальную, а непременно пластиковую карту, предусмотрен и такой вариант. С октября её можно будет заказать в подразделениях Почта Банка. Для оформления карточки требуется паспорт и номер СНИЛС.

По словам губернатора Алексея Островского, к программе уже присоединились и смоленские учреждения культуры. В их числе - областная филармония и драмтеатр. В ближайшее время число таких учреждений будет ещё больше. Совсем скоро к проекту подключится Смоленский государственный музей-заповедник, камерный театр и молодёжный центр-музей имени адмирала Нахимова.

Ирина АЛЕКСЕЕВА