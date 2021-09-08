На отдых по путёвке

Фото museumnahimov.ru, phototowns.ru, пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл со своим профильным заместителем Витой Хомутовой, курирующей сферу образования и соцзащиты.

Отдых продолжается

По словам вице-губернатора, в этом году на организацию детского отдыха в областном бюджете было предусмотрено более 238 млн рублей. Летняя оздоровительная кампания охватила около 16 тысяч юных смолян. При этом до конца года отдых и оздоровление пройдут ещё не менее 2,6 тысячи детей.

С учётом действующих санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора летом в регионе работали девять стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, 188 лагерей дневного пребывания, два палаточных лагеря. А также социально-оздоровительный центр «Голоевка», где по поручению губернатора смогли отдохнуть в том числе дети из многодетных семей.

«С начала работы центра я ставил задачу, чтобы в приоритетном порядке здесь отдыхали и поправляли своё здоровье многодетные семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В нынешнем году с учётом пандемии и 75%-ной заполняемости центр принял 649 ребят. До конца года планируем обеспечить путёвками сюда ещё 432 ребенка», - отметил Алексей Островский.

Едем к морю

Для смоленских детей был доступен отдых не только на территории региона, но и в лагерях Краснодарского края. Так, путёвки в Анапу получили 632 ребёнка (в лагерь «Счастливое детство» - 315, в лагерь «ОКА» - 241, в лагерь санаторного типа «Родник» - 76).

В целях поддержки детей из малоимущих семей и детей, оставшихся без попечения родителей, им были предоставлены бесплатные путёвки за счёт областного бюджета и обеспечен бесплатный проезд до лагеря.

В ходе рабочей встречи обсуждалась и ситуация, сложившаяся во время отдыха наших ребят в Анапе. Речь идёт о выявлении среди юных смолян, а также детей из ряда других регионов случаев заболеваний, спровоцированных преимущественно энтеровирусной инфекцией. Первые сообщения об инфицировании детей из «Счастливого детства» появились в начале августа.

Во исполнение поручения губернатора в оперативном порядке в Анапу была направлена межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники департаментов по социальному развитию и здравоохранению, а также врачи-педиатры. Специалисты из Смоленска находились в лагере «Счастливое детство» вплоть до конца последней смены, круглосуточно наблюдая за состоянием детей и условиями их пребывания, а также были на постоянной связи с родителями.

Как рассказала вице-губернатор Вита Хомутова, в настоящее время надзорные органы проводят проверки данного лагеря, в работе которого выявлен ряд нарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В связи с этим ответственные лица будут привлечены к административной ответственности.

На данный момент в Смоленск вернулись все отдыхавшие там дети, в том числе и из последней смены. Губернатор поручил своему заместителю держать этот вопрос на личном контроле, следить за состоянием здоровья ребят и в случае необходимости оказать им медицинскую помощь.

Кому компенсация?

Ещё одной темой рабочей встречи стал ход реализации в регионе программы детского туристического кешбэка, запущенной по инициативе президента Владимира Путина. Программа стала отличным подспорьем для многих родителей, которые смогли приобрести путёвки на выгодных условиях, вернув часть потраченных денег.

Так, в соответствии с условиями родители, которые до 25 мая приобрели путёвки в детские лагеря на территории региона, получили возможность подать заявление на сайте «Госуслуги» для возмещения части стоимости путёвки (но не более 20 тысяч рублей).

К настоящему времени от смолян поступило 270 заявлений, уже рассмотрены 188. Эта работа не останавливается - приём заявлений продлится до 20 октября, но не ранее срока окончания отдыха ребёнка.

А до 30 сентября включительно принимаются заявления на предоставление компенсации родителям за самостоятельно приобретённые путёвки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ. К этому моменту за компенсацией уже обратились 195 родителей.

По словам губернатора, он держит процесс предоставления этих выплат на особом контроле.

Ирина АЛЕКСЕЕВА