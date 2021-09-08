Большие проекты - малым городам

Фото museumnahimov.ru, phototowns.ru, пресс-служба администрации Смоленской области.

По результатам конкурса два города Смоленщины - Демидов и Сафоново - стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

Он отметил, что это очень значимая победа с учётом того, что в целом на суд экспертного жюри поступило 307 заявок из 73 субъектов федерации. При этом только 160 из них вышли в финал.

Проект по комплексному развитию центра города Сафонова «Светлое настоящее» предполагает организацию событийных и досуговых объектов (кафе, качели), создание инфраструктуры для велосипедистов, спортивных, событийных и рекреационных зон. Там обустроят сцену, площадки для игры в шахматы и пинг-понг, катания на скейте и роликах, детскую развивающую зону.

«Не менее интересна задумка Демидова по ревитализации (воссозданию) исторического центра «Стрелка на Поречье: возвращение к истокам», который в том числе предусматривает размещение стендов Аллеи Славы, установку двух детских площадок и беседки, оборудование велопарковки, спортивной площадки для занятий воркаутом, обустройство зоны для катания на скейтбордах, монтаж амфитеатра, сцены и каруселей, а также артобъекта «Огурец» - ну куда же без этого, как говорится, титульного овоща Демидовского района?!» - рассказал о будущем благоустройстве Демидова глава региона.

По его словам, в соответствии с условиями конкурса все эти работы должны быть выполнены в течение следующего года.

«Дал поручение профильному департаменту оказать муниципалитетам всестороннюю методологическую и практическую помощь в разработке проектно-сметной документации и организации конкурсных процедур с тем, чтобы все заявленные мероприятия были выполнены в срок и на высоком качественном уровне», - поделился планами Алексей Островский.

Ирина АЛЕКСЕЕВА