«Смоленскэнерго» в 2021 году уже отремонтировало 483 подстанции

Фото: Россети Кубань.

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» за 7 месяцев 2021 года провели ремонт 483 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Всего до конца года планируется отремонтировать 662 такие подстанции.

Собственными силами филиала проведены работы по цеховому ремонту 83 силовых трансформаторов 6-10 кВ и замене 3043 изоляторов. В целях снижения затрат на капитальный ремонт силовых трансформаторов 1-2 габарита 6-10/0,4кВ и увеличения объемов таких работ в 2018 году в филиале был создан цех по ремонту трансформаторов хозяйственным способом. Цех оснащен необходимым оборудованием, в нем работают две бригады, благодаря которым за годы существования повторно был введен в эксплуатацию 351 силовой трансформатор.

В рамках ремонтной кампании энергетики провели ремонт 664,37 километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. В целях профилактики аварийных ситуаций до конца года планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 603,48 км (3104 гектаров) трасс воздушных линий электропередачи. Успешно завершена расчистка 193,73 км (953,50 га) просек хозяйственным способом и 295,60 км (1380,39 га) – с помощью подрядных организаций.

В настоящий момент проходят массовые ремонтно-профилактические работы, направленные на повышение надежности электросетевого комплекса и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области. От их успешного и своевременного выполнения напрямую зависит готовность филиала к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок. Завершение работ планируется в сентябре.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона.

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